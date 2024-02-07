Токаев сегодня проведет расширенное заседание правительства

Как сообщалось ранее, во время мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.
Заседание пройдет уже с участием нового премьер-министра Олжаса Бектенова и обновленного Кабмина.
По неподтвержденной официально информации, заседание начнется в 11.00. Zakon.kz будет вести для читателей трансляцию мероприятия на сайте, а также отражать важные моменты в telegram-канале.
5 февраля 2024 года президент Казахстана принял отставку правительства. 6 февраля председатель Мажилиса Парламента, председатель Amanat Ерлан Кошанов от имени партии предложил ему кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Чуть позже на пленарном заседании Мажилиса депутаты большинством голосов одобрили кандидатуру нового премьера. По итогам кадровых решений в Кабмине сменились главы министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения.