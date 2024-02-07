Токаев сегодня проведет расширенное заседание правительства

5 февраля 2024 года президент Казахстана принял отставку правительства. 6 февраля председатель Мажилиса Парламента, председатель Amanat Ерлан Кошанов от имени партии предложил ему кандидатуру Олжаса Бектенова на должность премьер-министра Казахстана. Чуть позже на пленарном заседании Мажилиса депутаты большинством голосов одобрили кандидатуру нового премьера. По итогам кадровых решений в Кабмине сменились главы министерств национальной экономики, финансов, по чрезвычайным ситуациям и здравоохранения.