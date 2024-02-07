Стрелявший в военного комиссара в Усть-Илимске обжаловал приговор

Ранее агентство сообщало, что суд вынес приговор молодому человеку за стрельбу в военкомате в сентябре 2022 года. Злоумышленнику назначили 19 лет лишения свободы. По данным следствия, молодой человек пытался помешать призыву своего родственника. Из обреза одноствольного ружья он три раза прицельно выстрелил в военного комиссара. В результате мужчина получил множество огнестрельных ранений. Затем злоумышленник разлил горючую жидкость на полу актового зала и поджег ее.