Виктория Абрамченко отметила работу Губернатора и Правительства Иркутской области по решению проблем озера Байкал

Основной темой стало обсуждение исполнения плана мероприятий по реализации поручений президента России Владимира Путина, озвученных в 2019 году по результатам проверки исполнения законодательства по сохранению озера Байкал и его экологическому оздоровлению.
Виктория Абрамченко поблагодарила Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и Правительство региона за работу по решению проблемы загрязнения стоками озера Байкал. Вице-премьер Правительства РФ сообщила, что по предварительным оценкам мониторинговой комиссии ЮНЕСКО, которая посетила Приангарье в декабре 2023 года, отмечена позитивная динамика работы Российской Федерации по сохранению озера Байкал.
«Мы продолжили реализацию соответствующего федерального проекта по сохранению озера Байкал. Ключевые направления здесь, конечно, связаны со строительством очистных сооружений. Хочу похвалить Иркутскую область. Губернатор региона Игорь Кобзев включился в работу, вся команда хорошо сработала. С опережением были построены соответствующие очистные сооружения, благодаря чему удалось выполнить показатель по очистке сточных вод в озеро», — отметила Виктория Абрамченко.
Напомним, в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал» национального проекта «Экология» ведется реконструкция канализационных очистных сооружений (КОС) правого берега города Иркутска. Завершено уже девять этапов мероприятия. Это позволило увеличить мощность очистных до 220 тысяч кубических метров в сутки и сократить сброс загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории. Завершить реконструкцию КОС планируют в 2024 году, уточняет пресс-служба облправительства.
«По трем объектам первого этапа заявки на включение объектов в федеральный проект “Сохранение озера Байкал” направлены. По еще одному объекту на имя Виктории Абрамченко направлено обращение с перечнем планируемых работ. Прошу предусмотреть финансирование строительно-монтажных работ по данным мероприятиям», — отметил Игорь Кобзев.
Глава Приангарья также рассказал о ликвидации на территории региона несанкционированных свалок и объектов накопленного вреда. В границах Байкальской природной территории зарегистрировано 306 таких объектов на площади 449 гектаров. В 2023 году ликвидировано более 60 свалок, в 2024—2026 годах планируется ликвидировать еще 160 свалок.
В конце 2023 года за счет средств областного бюджета разработана документация на ликвидацию крупной свалки площадью три гектара с объемом отходов 165 тысяч кубометров, расположенной в пади Талая в Слюдянском районе в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, получены положительные заключения экспертиз. Игорь Кобзев обратился к членам Правительственной комиссии с просьбой включить финансирование работ по ликвидации свалки в федеральные проекты «Генеральная уборка» или «Сохранение озера Байкал».
В ходе заседания был рассмотрен вопрос об оценке лесопатологического состояния насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. По данным министерства лесного комплекса Иркутской области, с 2025 по 2030 год в Голоустненском, Слюдянском и Ольхонском лесничествах общая площадь земель, подлежащих воспроизводству, составляет 1,6 тысячи гектаров. Здесь требуется проведение лесопатологического обследования с перспективой последующего назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Из запланированной под лесовосстановление площади обеспечено проведение лесопатологического обследования на площади 360,06 гектара с назначением уборки неликвидной древесины.
Игорь Кобзев также поддержал обращение Игоря Бычкова о недопустимости сокращения сейсмостанций Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН. По оценкам специалистов, сокращение числа сейсмостанций снизит оперативность передачи данных о землетрясениях. Виктория Абрамченко дала поручение Министерству науки и высшего образования РФ проработать вопрос сохранения финансирования.