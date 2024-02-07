Виктория Абрамченко отметила работу Губернатора и Правительства Иркутской области по решению проблем озера Байкал

В ходе заседания был рассмотрен вопрос об оценке лесопатологического состояния насаждений в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. По данным министерства лесного комплекса Иркутской области, с 2025 по 2030 год в Голоустненском, Слюдянском и Ольхонском лесничествах общая площадь земель, подлежащих воспроизводству, составляет 1,6 тысячи гектаров. Здесь требуется проведение лесопатологического обследования с перспективой последующего назначения санитарно-оздоровительных мероприятий. Из запланированной под лесовосстановление площади обеспечено проведение лесопатологического обследования на площади 360,06 гектара с назначением уборки неликвидной древесины.