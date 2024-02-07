«Полёт» в партнёрстве с Роскосмосом. О рабочей встрече Борисова и Хоценко

Глава Роскосмоса и губернатор Омской области обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.
Юрий Борисов, прибывший в Омск с рабочим визитом, совместно с губернатором Виталием Хоценко посетил ПО «Полёт», где ознакомился с ходом реализации производственных программ и встретился с рабочим коллективом предприятия.
Есть чем гордиться
«ПО “Полёт” превратился в новую производственную площадку с оптимистичным будущим. В ближайшее время мы завершим реконструкцию и выйдем на максимальные проектные мощности», — отметил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов.
Перед оборонно-промышленным предприятием стоят задачи государственной важности, гарантирующие ему загрузку на десятки лет вперёд.
Нужны России
«Наш президент ставит важные задачи повышения безопасности государства и сохранения лидерства РФ на космическом рынке. Выпускаемая омскими “полётовцами” продукция нужна России», — подчеркнул глава региона Виталий Хоценко.
Роскосмос и Омская область также совместно работают над социальными и образовательными программами. Один из примеров такого сотрудничества — шефство госкорпорации над новой школой на Космическом проспекте, которая откроется в Омске в 2024 году в рамках нацпроекта «Образование».