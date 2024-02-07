Бывший кандидат в президенты Казахстана высказался о новом премьер-министре

«Назначение такого человека было ответом на ожидания общества. Он в прошлом возглавлял Агентство по противодействию коррупции. Эту работу он тоже будет курировать на своем новом посту. Тем более что у нас за два последние года действительно проводилась работа, по статье о коррупции было много задержаний, даже среди высокопоставленных граждан».