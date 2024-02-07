Мэр Нижнего Тагила оправдался за слова о нападении на 11-летнюю девочку

«Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. [Инцидент] с первого дня был у меня на контроле, но я не давал правовую оценку, потому что это компетенция следственных органов. Эта история еще раз привлекла внимание к системе образования в Нижнем Тагиле, к нашей школе. С уверенностью могу сказать: сегодня система образования в нашем городе — одна из лучших», — сказал Пинаев.