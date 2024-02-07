Мэр Нижнего Тагила оправдался за слова о нападении на 11-летнюю девочку

Так глава города отреагировал на критику в СМИ и соцсетях.
Днем 6 февраля на встрече с тагильскими школьниками Пинаев предположил, что скандал вокруг школы № 56, где братья-азербайджанцы избили девочку, был раскручен с Украины.
«Это рядовое событие. [Раньше] в школах дрались каждый день, домой приходили с фингалами Тут был просто детский конфликт, не более», — заявил мэр.
Высказывание Пинаева начали тиражировать СМИ, а жители города обрушились на главу с критикой в социальных сетях. В итоге мэр записал видео, в котором объяснил свою реплику.
«Возможно, мой ответ был слишком эмоциональным. [Инцидент] с первого дня был у меня на контроле, но я не давал правовую оценку, потому что это компетенция следственных органов. Эта история еще раз привлекла внимание к системе образования в Нижнем Тагиле, к нашей школе. С уверенностью могу сказать: сегодня система образования в нашем городе — одна из лучших», — сказал Пинаев.
Избиение 11-летней школьницы в Нижнем Тагиле стало одним из главных сюжетов конца 2023 года. Конфликт между двумя братьями-азербайджанцами и их одноклассницей обернулся госпитализацией девочки. Она получила травмы головы и живота. Скандал вышел на федеральный уровень, следователи возбудили уголовное дело.