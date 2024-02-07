Белый дом опроверг слова Карлсона о попытке сорвать запись интервью с Путиным

«Абсолютно нет», — заявила на брифинге пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер.
Ранее Карлсон в своем видеообращении из Москвы заявил, что власти США дважды пытались помешать ему встретиться с Путиным и записать с ним интервью. Первый раз это произошло три года назад, а второй раз — сейчас.
Позже он сам рассказал, что прилетел для записи интервью с Путиным. По словам жураналиста, американцы должны знать, что на самом деле происходит в России и на Украине, поскольку они не имеют об этом никакого представления, хотя и вовлечены в конфликт.