Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Белый дом опроверг слова Карлсона о попытке сорвать запись интервью с Путиным

В Белом доме опровергли заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что администрация Джо Байдена пыталась помешать ему взять интервью у президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.
Источник: Российская газета

«Абсолютно нет», — заявила на брифинге пресс-секретарь Байдена Карин Жан-Пьер.

Ранее Карлсон в своем видеообращении из Москвы заявил, что власти США дважды пытались помешать ему встретиться с Путиным и записать с ним интервью. Первый раз это произошло три года назад, а второй раз — сейчас.

Напомним, Такера Карлсона заметили в Москве в субботу, 3 февраля. Сообщалось, что журналист посетил балет «Спартак» в Большом театре и выставку-форум «Россия» на ВДНХ.

Позже он сам рассказал, что прилетел для записи интервью с Путиным. По словам жураналиста, американцы должны знать, что на самом деле происходит в России и на Украине, поскольку они не имеют об этом никакого представления, хотя и вовлечены в конфликт.

Путин Владимир