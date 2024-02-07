Посол Степанов: Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

«Запрос на экстрадицию нацистского приспешника передан в канадские компетентные органы», — цитирует РИА Новости дипломата. Степанов добавил, что запрос представляет собой целый пакет документов.
Российскую сторону заверили, что материалы будут рассмотрены, отметил посол. Он добавил, что, несмотря на заверения властей Канады, ответа от минюста и других ведомств пока нет.
Напомним, в сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламента Канады, на которое в числе прочих был приглашен и 98-летний Ярослав Гунько. Спикер парламента Энтони Рота назвал его «героем войны», сражавшимся в составе Первой Украинской дивизии. Канадские законодатели аплодировали ему, а Зеленский, стоя рядом с Трюдо, поднял кулак в знак приветствия.
Между тем, первая Украинская дивизия была также известна как дивизия Ваффен-СС «Галичина» или 14-я дивизия Ваффен СС — добровольческое подразделение, находившееся под командованием нацистов.
Главное следственное управление СК России заочно предъявило обвинение Гунько, МВД России объявило его в розыск.