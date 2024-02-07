Посол Степанов: Россия передала Канаде запрос на экстрадицию эсэсовца Гунько

Российскую сторону заверили, что материалы будут рассмотрены, отметил посол. Он добавил, что, несмотря на заверения властей Канады, ответа от минюста и других ведомств пока нет.

Напомним, в сентябре 2023 года президент Украины Владимир Зеленский посетил заседание парламента Канады, на которое в числе прочих был приглашен и 98-летний Ярослав Гунько. Спикер парламента Энтони Рота назвал его «героем войны», сражавшимся в составе Первой Украинской дивизии. Канадские законодатели аплодировали ему, а Зеленский, стоя рядом с Трюдо, поднял кулак в знак приветствия.

Между тем, первая Украинская дивизия была также известна как дивизия Ваффен-СС «Галичина» или 14-я дивизия Ваффен СС — добровольческое подразделение, находившееся под командованием нацистов.

Есть данные, что с 23 по 28 февраля 1944 года в населенном пункте Гута Пеняцкая (бывшее село на территории Бродского района Львовской области УССР) Гунько и его сослуживцы убили не менее 500 граждан СССР, в числе которых были евреи и поляки. Людей расстреливали и сжигали.