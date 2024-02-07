Назначен новый генконсул Узбекистана в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербург прибыл новый генеральный консул Узбекистана Абдурахмон Махмудов, пишет ИА «Дунё».
До назначения в 2019—2023 годах он работал первым секретарем, затем советником посольства Узбекистана в Украине.
Абдурахмон Махмудов сменил Алишера Бабаева, который возглавлял Генконсульство в Санкт-Петербурге в 2019—2024 годах.
В консульский округ Генерального консульства входит Северо-Западный округ России. Это 11 субъектов федерации: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, город федерального значения Санкт-Петербург и Ненецкий автономный округ.