Фракция «Единой России» в думе Иркутска может стать единственным депутатским объединением

Депутаты Ростислав Белых (избирательный округ № 33), Ольга Клевцова (избирательный округ № 29) и Максим Булдаков (избирательный округ № 10) написали заявления о переходе из депутатской группы «Иркутск социальный» в состав фракции ВПП « Единая Россия » в думе города Иркутска. Такое решение было принято на заседании группы, пишет ИА IrkutskMedia.

«В основе политики нашей группы, как и политики фракции “Единая Россия” — интересы граждан города. Та работа, которая была нами проделана в сфере благоустройства городской среды (сквер Приморский, “Лампочка” в микрорайоне Энергетиков, благоустройство аллеи вдоль улицы Трилиссера), строительства социально значимых объектов (поликлиники, школы) была также поддержана депутатами всех политических партий, представленных в думе города Иркутска», — пояснил руководитель группы «Иркутск социальный» Ростислав Белых.

Народные избранники подчеркнули, что тот курс развития города, который был заложен ими при создании депутатской группы «Иркутск социальный», они продолжат в рамках фракции «Единая Россия» в Думе, а совместная системная работа будет направлена на создание комфортной жизни в городе Иркутске.