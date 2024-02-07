Фракция «Единой России» в думе Иркутска может стать единственным депутатским объединением

Депутаты Ростислав Белых (избирательный округ № 33), Ольга Клевцова (избирательный округ № 29) и Максим Булдаков (избирательный округ № 10) написали заявления о переходе из депутатской группы «Иркутск социальный» в состав фракции ВПП «Единая Россия» в думе города Иркутска. Такое решение было принято на заседании группы, пишет ИА IrkutskMedia.
«В основе политики нашей группы, как и политики фракции “Единая Россия” — интересы граждан города. Та работа, которая была нами проделана в сфере благоустройства городской среды (сквер Приморский, “Лампочка” в микрорайоне Энергетиков, благоустройство аллеи вдоль улицы Трилиссера), строительства социально значимых объектов (поликлиники, школы) была также поддержана депутатами всех политических партий, представленных в думе города Иркутска», — пояснил руководитель группы «Иркутск социальный» Ростислав Белых.
В пресс-службе представительного органа города уточнили, что после принятия решения депутатским объединением, фракция вырастет до 29 депутатов и она станет единственным объединением в гордуме.
Напомним, в январе фракцию пополнили ещё двое депутатов и теперь партобъединение выглядит следующим образом: председатель представительного органа Евгений Стекачев, вице-спикеры Виталий Матвийчук, Сергей Юдин, Юрий Коренев, руководитель объединения Алексей Савельев, его заместители Алексей Кудрявцев и Александр Сафронов, депутаты Светлана Кузнецова, Дмитрий Ващук, Евгений Савченко, Леонид Усов, Дмитрий Красноштанов, Сергей Золотухин, Андрей Стрельцов, Александр Друзенко, Алексей Вепрев, Александр Квасов, Алексей Грешилов, Георгий Ни, Антонина Корочкина, Григорий Вакуленко, Василий Донских, Иван Гущин, Алексей Колмаков, Михаил Корнев, Александр Панько.