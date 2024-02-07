Новый целевой ориентир казахстанской экономики обозначил Токаев

«Самое главное — нам удалось сохранить позитивную динамику. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Я вчера поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения. Впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир — увеличение экономики к 2029 году до 450 млрд долларов».