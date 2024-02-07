Новый целевой ориентир казахстанской экономики обозначил Токаев

Президент отметил, что в целом в 2023 году рост национальной экономики составил 5,1%.
«Самое главное — нам удалось сохранить позитивную динамику. В этом значительная заслуга предыдущего правительства. Я вчера поблагодарил бывшего премьер-министра Алихана Смаилова. Однако это не повод для самоуспокоения. Впереди много работы. Нужен новый импульс деятельности правительства. Перед ним стоит четкий целевой ориентир — увеличение экономики к 2029 году до 450 млрд долларов».
Для этого, по словам президента, ВВП страны должен ежегодно расти минимум на 6%.
6 февраля президент назначил нового премьер-министра Казахстана, им стал Олжас Бектенов. Премьер в тот же день представил новых членов правительства.