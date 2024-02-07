Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным

При этом сам Маск репостнул себе на страницу обращение Карлсона, в котором тот анонсировал интервью с Путиным. По словам Карлсона, большинство американцев по-прежнему остаются в неведении по теме конфликта на Украине и не понимают происходящих в регионе событий, что и подтолкнуло его взять интервью у российского лидера. Он также заявил, что Белый дом уже дважды пытался сорвать это интервью, причем последний раз был в прошлом месяце.