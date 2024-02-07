Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным

По мнению обозревателя, у него нет каких-то причин чувствовать себя виновным перед Соединенными Штатами.
6 февраля предприниматель и миллиардер Илон Маск призвал арестовать всех, кто шлет угрозы Такеру Карлсону. Он согласился с мнением блогера Яна Майлза Чонга, который порекомендовал журналисту быть осторожнее: большое количество американских политиков и представителей СМИ уже призвали арестовать Карлсона из-за занятой им позиции.
При этом сам Маск репостнул себе на страницу обращение Карлсона, в котором тот анонсировал интервью с Путиным. По словам Карлсона, большинство американцев по-прежнему остаются в неведении по теме конфликта на Украине и не понимают происходящих в регионе событий, что и подтолкнуло его взять интервью у российского лидера. Он также заявил, что Белый дом уже дважды пытался сорвать это интервью, причем последний раз был в прошлом месяце.
5 февраля Карлсон прокомментировал возможность проведения интервью, кратко сказав: «Посмотрим». При этом на следующий день автомобиль, вероятно со съемочным оборудованием американского журналиста, заехал на территорию администрации президента в Москве. На кадрах видно, как на гостиничной парковке в автомобиль сначала грузят технику. Самого Карлсона на этих кадрах нет, погрузкой оборудования занимаются его помощники.
Карлсон прилетел в Россию 3 февраля. Тогда американские СМИ предположили, что цель его визита в Москву — интервью с Путиным. Сам журналист объяснил свою поездку желанием «поговорить с людьми и посмотреть на то, как всё устроено».
Визит журналиста в РФ вызвал неоднозначную реакцию в Соединенных Штатах. Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что американские власти боятся возможного интервью журналиста. При этом она отметила, что от таких людей, как он, американцы «слышат правду».
В апреле 2023 года телеканал Fox News сенсационно отстранил от эфира Карлсона, являющегося самым рейтинговым журналистом США. После этого Карлсон выступил с видеообращением по поводу своего увольнения. По его словам, причиной стало то, что в американских медиа запрещены важные темы, такие как гражданские свободы, развитие науки, демографические изменения и др. Акции класса А Fox Corp. упали на 5,4% 23 апреля сразу после увольнения журналиста.