Планы по развитию горнолыжного курорта «Арсеньев» обсудили в Приморье

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи под руководством Губернатора Олега Кожемяко с участием председателя Правительства края Веры Щербины и исполнительного директора ООО «Приморье СпортОтельИнвест» Николая Шленцова во вторник, 6 февраля. Мероприятие состоялось в рамках «Часа инвестора», призванного обеспечить прямое взаимодействие инвесторов с отраслевыми органами власти региона для оперативного решения проблем, возникающих при реализации инвестиционных проектов.
О текущих работах по реализации проекта доложил Николай Шленцов: «В настоящее время у нас по плану идет производство оборудования канатных дорог. Работу проводит китайская компания. Мы как раз вернулись из инспекционной поездки в Арсеньев. Кроме того, сейчас также идет проектирование».
«В рамках реализации проекта будет создано порядка 500 рабочих мест. Понятно, что большая часть будущих сотрудников — жители Арсеньева и близлежащих населенных пунктов. Но мы планируем привозить людей и из других регионов, в том числе имеющих опыт работы на горнолыжных курортах, в гостиничном бизнесе. Важный фактор привлекательности нас как будущего работодателя — не только сам курорт, но и город как место проживания. В связи с этим просим включить наш проект в программу развития жилищного строительства и программу арендного жилья в Арсеньеве так же, как это реализуется сейчас для развития завода “Прогресс”», — добавил Николай Шленцов.
Первый вице-губернатор Приморского края Вера Щербина подчеркнула, что этот вопрос действительно требует особого внимания, и уточнила, что он будет проработан в ближайшее время.
Стоимость проекта составит почти 10 миллиардов рублей. Планируется создать 12 километров горнолыжных трасс, две кресельные канатные дороги протяженностью 1,5 километра каждая, мощные системы искусственного оснежения, а также зоны отдыха туристов и зоны проживания на 225 мест, отмечает пресс-служба краевого правительства.