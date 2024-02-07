Планы по развитию горнолыжного курорта «Арсеньев» обсудили в Приморье

«В рамках реализации проекта будет создано порядка 500 рабочих мест. Понятно, что большая часть будущих сотрудников — жители Арсеньева и близлежащих населенных пунктов. Но мы планируем привозить людей и из других регионов, в том числе имеющих опыт работы на горнолыжных курортах, в гостиничном бизнесе. Важный фактор привлекательности нас как будущего работодателя — не только сам курорт, но и город как место проживания. В связи с этим просим включить наш проект в программу развития жилищного строительства и программу арендного жилья в Арсеньеве так же, как это реализуется сейчас для развития завода “Прогресс”», — добавил Николай Шленцов.