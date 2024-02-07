Правительство разработает правила получения налоговых льгот

«Правительству предстоит выработать прозрачные и конкретные правила получения налоговых льгот. По оценкам министерства финансов, ежегодный объем недополученных налогов по предоставленным льготам в среднем составляет около 7 трлн тенге. При этом мое поручение о сокращении налоговых преференций на 20% до сих пор не исполнено, даже подходы к решению проблемы не разработаны», — отметил он.