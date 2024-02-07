Правительство разработает правила получения налоговых льгот

«Правительству предстоит выработать прозрачные и конкретные правила получения налоговых льгот. По оценкам министерства финансов, ежегодный объем недополученных налогов по предоставленным льготам в среднем составляет около 7 трлн тенге. При этом мое поручение о сокращении налоговых преференций на 20% до сих пор не исполнено, даже подходы к решению проблемы не разработаны», — отметил он.
До логического конца не доведено и внедрение единого платежа с фонда оплаты труда для микро- и малого предпринимательства.
«Данная норма работает уже год, все уполномоченные органы успешно отчитались, а бизнес как платил по отдельности налоги и взносы во внебюджетные фонды, так и продолжает это делать. С другой стороны, необходимо серьезно подойти к решению вопроса акцентированной поддержки среднего бизнеса», — уточнил президент.
Он подчеркнул, что не решены вопросы искусственного дробления бизнеса, методологии категоризации субъектов предпринимательства, приоритетного доступа к госзакупкам и мерам господдержки.
«Нужно снизить административный прессинг, в том числе через применение принципа регуляторной гильотины. В общем, необходимы качественные изменения в этой сфере», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.