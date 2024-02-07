NYT: послы США предупредили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву

По мнению представителей дипломатического корпуса, отказ от принятия проекта закона, направленного на выделение помощи Украине, приведет «к необратимым последствиям» в американской внешней политике. «Правительства наших партнеров сейчас очень внимательно наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории — время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы», — уточняют авторы обращения. Они добавляют, что Китай может повести себя «более активно» по тайваньскому вопросу и перейти к активным военным действиям в случае, если увидит, что США «далеко не всегда готовы помогать партнерам и союзникам».