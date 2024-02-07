NYT: послы США предупредили об ударе по репутации из-за ситуации с помощью Киеву

«Не только наши союзники и партнеры оценят этот момент, но и наши противники. Доверие к нашей приверженности коллективной безопасности и сдерживанию висит на волоске», — отмечается в обращении дипломатов США. Важность этого заявления, подчеркнули авторы письма, заключается в том, что до этого они никогда не ставили подписи под подобными обращениями, однако сейчас, когда решение в этой ситуации ставит на кон судьбу страны, дипломаты решили открыто заявить о своем отношении к происходящему.
По мнению представителей дипломатического корпуса, отказ от принятия проекта закона, направленного на выделение помощи Украине, приведет «к необратимым последствиям» в американской внешней политике. «Правительства наших партнеров сейчас очень внимательно наблюдают за тем, что мы делаем в этот поворотный момент истории — время, когда решения, которые мы принимаем сейчас, будут иметь долгосрочные последствия на долгие годы», — уточняют авторы обращения. Они добавляют, что Китай может повести себя «более активно» по тайваньскому вопросу и перейти к активным военным действиям в случае, если увидит, что США «далеко не всегда готовы помогать партнерам и союзникам».
5 февраля лидеры республиканцев в Палате представителей США выступили против обсуждаемого в Сенате законопроекта. Совместное заявление подготовили спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер республиканского большинства Стивен Скэлис, организатор большинства Том Эммер и председатель конференции Республиканской партии в Палате представителей Элиз Стефаник. В заявлении говорится, что законопроект не справится с укреплением границ США и даже приведет к расширению масштабов нелегальной иммиграции.
4 февраля Сенат Конгресса США (контролируется демократами) представил законопроект, разработанный совместно с Белым домом. Документ предполагает выделение $20,23 млрд на защиту границы, $60,06 млрд на помощь Украине, $14,1 млрд на помощь Израилю и $4,83 млрд на помощь партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе.
Александр Кислов