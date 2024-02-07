Токаев заявил о неизбежности роста тарифов на электроэнергию

«Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере. Нужно внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн. Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей».