Токаев заявил о неизбежности роста тарифов на электроэнергию

Президент констатировал, что страна испытывает дефицит мощностей по производству и передаче электричества, тепла и воды.
«Это стало следствием ряда просчетов — больших и малых: отказа от завершения строительства Балхашской ТЭС, отсутствия прозрачности в работе субъектов естественных монополий, а также искусственного сдерживания тарифов. Нужна глубинная реформа отрасли, включающая несколько системных элементов».
Также он заявил, что система формирования тарифов изменится, они должны быть долгосрочными, позволяющими в разумные сроки окупать инвестиции и поддерживать надлежащее состояние объектов инфраструктуры.
«Субъектам естественных монополий необходимо разрешить закладывать в тариф определенную норму прибыли. Принципиальное значение имеет эффективный контроль, который можно обеспечить только за счет полной цифровизации всех процессов в этой сфере. Нужно внедрить систему учета ресурсов и передачи данных в режиме онлайн. Рост тарифов должен сопровождаться адресным субсидированием потребителей».
По словам президента, процесс формирования тарифов надо максимально упростить и автоматизировать.
Кроме того, правительству следует разработать детальный комплекс мер для восстановления и развития коммунально-энергетической инфраструктуры страны. Акимы также должны активно заниматься обустройством городов, бороться с их загрязнением.
Как отметил глава государства, нужно строить, прежде всего в крупных городах, заводы по переработке твердых бытовых отходов, привлекая для этого инвесторов, а также заниматься озеленением городов.
«Эта работа проводится неудовлетворительно. Электричество, отопление, вода, в целом, эффективное коммунальное хозяйство — базовые блага, доступность которых напрямую влияет на качество жизни граждан».
Президент подчеркнул, что в ЖКХ будет проведена серьезная, комплексная реформа, которая позволит поэтапно устранить все накопившиеся проблемы в этой сфере.
Кроме того, Токаев заявил, что требуется ускорить модернизацию коммунально-энергетического сектора. Президент подчеркнул, что обеспечение бесперебойной работы всех систем жизнеобеспечения населенных пунктов — одна из базовых функций правительства и акиматов.