Глава Нацбюро статистики рассказал о штрафах за неучастие в переписи населения

«Обязанность участвовать в переписи населения естественна, и так было до сих пор. По сути, мы не можем говорить о надежных и качественных данных, данных, которые отражают реальную ситуацию, если в переписи не участвует все население (…) Правовая база предусматривает это обязательство. В Законе № 231 от 2022 года о переписи прямо указано, что участие всех лиц, которые являются объектом переписи, обязательно. С другой стороны, Кодекс о правонарушениях также предусматривает ряд положений, чтобы препятствовать неучастию в переписи. Однако эти штрафы будут применяться в исключительных случаях, если не было дано ответа ни на один способ убедить человека принять участие в переписи».