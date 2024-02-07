Литва предлагает закрыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью

Сообщается, что при обсуждении ответственных инстанций по снижению рисков, которые связаны с ростом транзита через Литву в Беларусь, с деятельностью разведки и спецслужб Беларуси, а также для более действенного контроля за перемещением санкционных грузов и контрабанды, комиссией было одобрено предложение закрыть еще два пограничных перехода. Речь идет про «Лаворишкес» (с белорусской стороны «Котловка») и «Райгардас» («Привалка»). Сказано, что пункты пропуска будут закрыты также для пешеходов и велосипедистов.