Перспективы туризма, строительство кампуса и цифровые технологии: о чем говорили на встрече Чернышенко и Дегтярев

Хабаровский край находится в фокусе внимания федеральных властей. Вектор разворота на восток, который озвучил президент России Владимир Путин, поставил наш регион в приоритетное положение, а способности губернатора Михаила Дегтярева к конструктивному диалогу на федеральном уровне сделали возможной реализацию в Хабаровском крае ряда амбициозных проектов.
Об одном из них — строительстве межвузовского кампуса в Хабаровске — губернатор рассказал заместителю председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Чернышенко.
«Наш вектор в его создании задан президентом России Владимиром Владимировичем Путиным: кампус станет не только фундаментом для формирования городской инфраструктуры, но и ядром научно-образовательной экосистемы, куда войдут вузы, научные организации, бизнес и различные отраслевые сообщества», — подчеркнул руководитель региона, добавив, что для возведения кампуса уже выделен участок на улице Тихоокеанской площадью 190 тысяч квадратных метров, а проект проходит государственную экспертизу.
«Согласована концепция фасадных и архитектурно-градостроительных решений кампуса, завершены геологические и экологические изыскательские работы по первому этапу проекта, получены технические условия на присоединение к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения», — отметил Михаил Дегтярев.
«Регион активно вовлечен в реализацию нацпроектов. Например, в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства” создается современная туристическая инфраструктура, на ее возведение и организацию событийных мероприятий в этом году регион получит более 73 миллионов рублей. Стремительно набирает обороты организованный отдых на природе, сегодня свои услуги туристам предоставляют более 110 современных загородных мест отдыха. Высоким спросом пользуются также глэмпинги, число которых растет в субъекте. Все это позволяет привлекать туристов и создавать новые рабочие места», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Со своей стороны, губернатор отметил отличные туристические перспективы открытого в январе 2024 года современного горнолыжного комплекса «Хехцир». Также он рассказал о планах расширения номерного фонда горнолыжного комплекса «Холдоми». На создание инфраструктуры нацелена совместная работа с корпорацией Туризм.РФ. Кроме того, в планах создание туристического кластера на базе хабаровского международного аэропорта.
В заключение стороны обсудили тему обеспечения качественной интернет-связью отдаленных поселений региона. В рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» нацпроекта «Цифровая экономика», запущенного по поручению Президента России, мобильная связь в 2023 году появилась в 13 населенных пунктах, а пользователями услуги стали 1569 человек.
Напомним, о важности всестороннего обеспечения качественной интернет-связью президент Владимир Путин упоминал в ходе встречи с дальневосточными предпринимателями на площадке ТОГУ в январе текущего года.