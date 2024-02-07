Перспективы туризма, строительство кампуса и цифровые технологии: о чем говорили на встрече Чернышенко и Дегтярев

«Регион активно вовлечен в реализацию нацпроектов. Например, в рамках нацпроекта “Туризм и индустрия гостеприимства” создается современная туристическая инфраструктура, на ее возведение и организацию событийных мероприятий в этом году регион получит более 73 миллионов рублей. Стремительно набирает обороты организованный отдых на природе, сегодня свои услуги туристам предоставляют более 110 современных загородных мест отдыха. Высоким спросом пользуются также глэмпинги, число которых растет в субъекте. Все это позволяет привлекать туристов и создавать новые рабочие места», — подчеркнул Дмитрий Чернышенко.