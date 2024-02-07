ЦИК Беларуси сказал, когда будут известны результаты единого дня голосования

В Центральной избирательной комиссии назвали дату, когда станут известны первые результаты единого дня голосования в Беларуси. Подробности рассказал заместитель начальника отдела правовой, аналитической и методической работы ЦИК Иван Толкач, сообщает БелТА.
По его словам, в ночь на 26 февраля 2024 года примерно около 02.00 часов намерены подвести первые предварительные итоги выборов в Палату представителей.
— Пока без цифр, но хотя бы озвучить победителей этой гонки, — уточнил Толкач.
Он заметил, что уже нем 26 февраля будет доведена информация с цифрами. Кроме того, представитель ЦИК обратил внимание на то, что будет несколько увеличено время подсчета голосов.
— Подсчет голосов в единый день голосования от подсчета на местных выборах отличается добавлением одного вида бюллетеня.