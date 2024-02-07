ОСМС в Казахстане отменять не будут

На брифинге в Правительстве журналисты спросили, будут ли отменять ОСМС в стране.
— Система медицинского страхования в мире является единственной системой, которая обеспечивает реализацию принципа деньги за клиентом. Если правильно поставить, то каждая поликлиника, больница должна быть заинтересована в том, чтобы люди к ним пришли оказывать качественную помощь. Да, у нас есть проблемы. Нам нужно перевернуть эту систему, чтобы люди получали качественную помощь.
Ранее об ОСМС высказался Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
— Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит.