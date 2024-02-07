ОСМС в Казахстане отменять не будут

— Система медицинского страхования в мире является единственной системой, которая обеспечивает реализацию принципа деньги за клиентом. Если правильно поставить, то каждая поликлиника, больница должна быть заинтересована в том, чтобы люди к ним пришли оказывать качественную помощь. Да, у нас есть проблемы. Нам нужно перевернуть эту систему, чтобы люди получали качественную помощь.