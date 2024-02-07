Глеб Никитин проверил реализацию программы по замене лифтов в Нижнем Новгороде

Губернатор Глеб Никитин проверил ходи реализации программы по замене лифтов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Глеб Никитин посетил многоквартирный дом № 6 на Волжской набережной и пообщался с жильцами. В этом доме установили два новых лифта, также были отремонтированы подъезды.
Как отмечает губернатор, в городе заменяют лифты, которые отработали уже более 25 лет. В 2023 году удалось поменять около 900 лифтов. В 2024 году предстоит заменить еще 1500 лифтов. Благодаря этому улучшится качество жилищных условий почти 187 тысяч нижегородцев.
Напомним, около 2400 лифтов заменят до 2025 года. Из бюджета региона на замену лифтов пойдет 3,6 млрд рублей.