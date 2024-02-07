Глеб Никитин проверил реализацию программы по замене лифтов в Нижнем Новгороде

Как отмечает губернатор, в городе заменяют лифты, которые отработали уже более 25 лет. В 2023 году удалось поменять около 900 лифтов. В 2024 году предстоит заменить еще 1500 лифтов. Благодаря этому улучшится качество жилищных условий почти 187 тысяч нижегородцев.