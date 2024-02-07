В Казахстане могут изменить систему соцобеспечения

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, что социальную поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили. Правительству необходимо определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению, а также нужно «взять на жесткий контроль работу системы медстрахования». Об этом глава государства сказал на расширенном заседании правительства, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
О социальной поддержке
По мнению президента, «особое внимание нужно уделить социальной сфере».
«Здесь реформа должна быть сосредоточена на полном пересмотре структуры и механизмов социальной помощи и поддержки. Надо повысить эффективность и адресность социальной помощи, что поможет высвободить ресурсы для целевой поддержки нуждающихся граждан», — отметил Касым-Жомарт Токаев.
Пр его словам, государственную социальную поддержку получают около 4,5 млн человек, или почти каждый пятый житель страны. «При этом большинство из них вполне способны работать», — уверен президент.
Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах, считает Касым-Жомарт Токаев.
«Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили», — уверен президент.
Он поручил перестроить систему соцподдержки, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов, «которые часто умышленно занижаются».
«Нужны конкретные решения. Приоритетное направление социальной защиты — обеспечение занятости граждан. Важно своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости. Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного. Правительству предстоит детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью предоставления социальной помощи населению», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Он обратил внимание, что «главная задача социально ориентированного государства — создание равных возможностей для всех граждан, поддержка действительно нуждающихся людей».
По его словам, в настоящее время свыше половины госбюджета направляется на социальную сферу. «В последние годы была проделана значительная работа по расширению инфраструктуры и повышению престижа профессий социальной сферы, прежде всего, педагогов, медицинских работников. Теперь следует улучшить качество предоставляемых гражданам услуг», — считает президент.
О здравоохранении
В первую очередь, по словам главы государства, необходимо улучшить качество услуг в системе здравоохранения.
«Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое, в 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 трлн тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Более того, имеет место неэффективное использование ресурсов, которое приводит к серьезной финансовой перегрузке отрасли. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным», — подчеркивает Касым-Жомарт Токаев.
Он также рассказал, как планируется изменить систему медпомощи. «Необходимо сформировать единый пакет медицинской помощи, который будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, формируемой за счет отчислений работодателей и самих граждан», — отметил президент.
Следует повысить и ответственность местных исполнительных органов в этом направлении.
«За отдельные категории уязвимых слоев населения отчисления в систему медстрахования должны производиться из местного бюджета», — считает глава государства.
О строительстве соцобъектов
Президент также отметил, что большое значение имеет развитие медицинской инфраструктуры. «Однако в рамках реализации национального проекта “Модернизация сельского здравоохранения” из запланированных 655 объектов сданы в эксплуатацию только 85. В числе причин столь низкой эффективности называются длительный процесс подготовки проектно-сметной документации, затягивание сроков строительных работ, завышение стоимости проектов. Очевидно, что все это — банальные отговорки. Министр и акимы, если захотят, могут оперативно решить эти проблемы, но, видимо, не хотят», — отметил президент.
Он также рассказал, как планируется реализовывать нацпроект «Комфортная школа».
«Планируется построить 369 школ нового формата. Однако здесь тоже есть проволочки со своевременной разработкой технической документации и выделением земельных участков. Вдобавок, отечественные производители жалуются на свою низкую вовлеченность в строительство новых школ. Поручаю правительству, акимам регионов и фонду “Самрук-Казына” в кратчайшие сроки устранить все проблемы, тормозящие реализацию национальных проектов», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
В заключение президент отметил, что «прошедший год стал для нашей страны успешным».
«Конечно, все еще имеется множество нерешенных проблем, поэтому для качественного развития страны нам предстоит принять необходимые решения. Для успешной реализации нового экономического курса правительство и акимы должны кардинально обновить подходы к своей работе. Требуются свежие идеи и системное долгосрочное видение развития экономики. Надо наращивать темпы роста, активнее проводить диверсификацию экономики, привлекать больше иностранных инвестиций. Одна из главных задач правительства — обеспечить равные условия для всех субъектов экономической деятельности. Для придания нового импульса экономике правительству надо выстроить полноценное партнерство с предпринимателями и инвесторами», — считает президент.
Он полагает, что «сегодня весь мир переживает очень сложное историческое время, в котором определяется вектор развития государств на долгие годы вперед». «Мы должны идти в ногу со временем — быстро и решительно. Вместо того, чтобы тратить время на пустые слова, нужно совершать конкретные действия и проявлять политическую ответственность. Важно осознавать ценность каждого дня, использовать все имеющиеся возможности, чтобы не отстать в глобальной гонке конкурентоспособности… Правительство получило достаточно полномочий. В полной мере используйте эти возможности, оперативно принимайте необходимые решения», — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.