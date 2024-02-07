Вице-премьер по евроинтеграции Молдовы отправилась в Брюссель

Уточняется, что визит вице-премьер совершает «вместе с командой правительства Молдовы и профильных министерств».
В рабочей программе — встречи с еврочиновниками и обсуждение шагов, необходимых для первого этапа переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. В частности, это оценка степени соответствия национального законодательства европейским стандартам.
В Брюсселе Кристина Герасимов также встретится с руководителем Главного управления по вопросам соседства и расширения ЕС Гертом-Яном Купманом и примет участие во встрече с членами клуба Молдова-ЕС, в который входят члены диаспоры.
Это первый зарубежный визит Кристины Герасимов после вступления в должность Глава нового Бюро по евроинтеграции Молдовы принесла присягу в понедельник, пятого февраля, церемония прошла в здании президентуры в присутствии главы государства и председателя правительства.