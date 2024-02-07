В Башкирии рассказали о подготовке к выборам президента России

«В том числе это участки для слабовидящих жителей в Уфе, Стерлитамаке и Белебее. Большое внимание мы уделяем вопросам безопасности, все объекты оборудуют металлодетекторами. Кроме того, предусмотрены резервные избирательные участки в случае возникновения непредвиденных ситуаций», — рассказал он.
Азат Галимханов отметил, что всего в проведении выборов задействуют порядка 28 тысяч членов УИК. С целью предотвращения мошеннических действий все обходчики будут одеты в жилеты единого образца.
«Мы стараемся исключить все подобные факторы и риски. При себе специалисты также будут иметь брендированные сумки, нагрудные знаки, удостоверения члена УИК и паспорт, если вдруг избиратель захочет убедиться в личности обходчика. Кроме того, обходчики в работе заручатся поддержкой мобильного приложения “ИнформУИК”, разработанного для персонального адресного информирования и оповещения избирателей методом подомового и поквартирного обхода. Жильцов проинформируют о предстоящих выборах, ответят на все интересующие вопросы и уточнят, кто прописан в домовладении, но по тем или иным причинам отсутствует в онлайн-базе данных системы ГАС-Выборы. Мы просим избирателей отнестись к этому с пониманием, так как цифровой помощник позволяет скоординировать действия», — сказал зампредседателя центризбиркома РБ Марат Гадилов.
Напомним, обходчики начнут работу 17 февраля — процесс продлится до 7 марта включительно.