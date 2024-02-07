В Башкирии рассказали о подготовке к выборам президента России

«Мы стараемся исключить все подобные факторы и риски. При себе специалисты также будут иметь брендированные сумки, нагрудные знаки, удостоверения члена УИК и паспорт, если вдруг избиратель захочет убедиться в личности обходчика. Кроме того, обходчики в работе заручатся поддержкой мобильного приложения “ИнформУИК”, разработанного для персонального адресного информирования и оповещения избирателей методом подомового и поквартирного обхода. Жильцов проинформируют о предстоящих выборах, ответят на все интересующие вопросы и уточнят, кто прописан в домовладении, но по тем или иным причинам отсутствует в онлайн-базе данных системы ГАС-Выборы. Мы просим избирателей отнестись к этому с пониманием, так как цифровой помощник позволяет скоординировать действия», — сказал зампредседателя центризбиркома РБ Марат Гадилов.