Маск попросил арестовать поддержавших репрессии против Карлсона из-за его визита в Москву

Он прокомментировал слова консервативного блогера Яна Чонга, который заявил, что Такер может пострадать, так как некоторые американские политики и представители СМИ уже потребовали ареста журналиста из-за его позиции. «Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — написал Маск в комментарии к публикации Чонга.
Блогер и журналист из США Алекс Джонс выступил с утверждением, что Карлсон уже взял у Путина интервью, оно длится два часа. Джонс сообщил, что об этом ему написал сам Карлсон.
Ранее Карлсон заявил, что скоро возьмет интервью у Путина. Журналист отметил, что лично оплатил поездку в Москву, а также сообщил, что полную версию интервью с российским президентом без монтажа опубликуют на его сайте. Анонс журналиста набрал более 50 млн просмотров.
Карлсон приехал в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года он сообщал, что пытался взять интервью у Путина, но получил запрет на это от властей США.