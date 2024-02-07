Маск попросил арестовать поддержавших репрессии против Карлсона из-за его визита в Москву

Он прокомментировал слова консервативного блогера Яна Чонга, который заявил, что Такер может пострадать, так как некоторые американские политики и представители СМИ уже потребовали ареста журналиста из-за его позиции. «Арестуйте тех, кто призывает к его аресту», — написал Маск в комментарии к публикации Чонга.