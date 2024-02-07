В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.