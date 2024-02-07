В Москве открылся сервис проверки доступа к онлайн-голосованию на выборах

«На портале mos.ru появился сервис проверки доступных способов голосования на выборах президента России. Он подскажет, можно ли отдать свой голос онлайн, с помощью специального терминала на любом удобном участке или только на избирательном участке по месту постоянной регистрации или прикрепления», — говорится в сообщении.
Уточняется, что воспользоваться сервисом горожане смогут в личном кабинете на mos.ru. Для этого нужно авторизоваться, а затем в блоке сервиса проверки доступа к онлайн-голосованию нажать кнопку «Получить информацию». Система сообщит, подходит ли учетная запись для онлайн-голосования, можно ли воспользоваться терминалом на любом избирательном участке или потребуется прийти по месту постоянной регистрации или прикрепления.
Если удобный способ голосования пока недоступен, сервис подскажет, как это исправить. Причиной может быть отсутствие в профиле необходимой информации. Например, данных паспорта или СНИЛС. Чтобы проголосовать онлайн, понадобится полная учетная запись mos.ru. После внесения необходимых сведений сервис автоматически обновится. Если все данные указаны верно, но нужный способ голосования недоступен, необходимо обратиться в техническую поддержку через форму обратной связи, поясняется в материале.
«Голосовать на участках по месту регистрации или прикрепления можно независимо от уровня учетной записи и результатов ее проверки», — отмечается в тексте.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.