Youtube заблокировал канал ГТРК «Нижний Новгород»

Видеохостинг Youtube 7 февраля заблокировал канал ГТРК «Нижний Новгород». При попытке зайти на аккаунт телерадиокомпании на странице появляется красный баннер с надписью «Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране».
ГТРК «Нижний Новгород» публиковал на своем канале актуальные видеоновости региона, но теперь просматривать их пользователи не могут из-за политики видеохостинга. У канала было почти 10 тысяч подписчиков.
Сегодня утром стало известно, что Youtube заблокировал около 40 региональных каналов Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании.
В посольстве России в США рассказали, что никаких пояснений относительно таких запретительных действий предоставлено не было.
— Это не первый случай злоупотребления медиаплатформой своим практически монопольным положением. Данные шаги говорят об очередной попытке подавления инакомыслия, — уверены дипломаты.