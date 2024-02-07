СФ одобрил закон о конфискации имущества за фейки об армии

Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Закон расширяет список преступлений, за которые может применяться изъятие имущества, полученного в результате их совершения. Одобренный закон относит к этому списку преступления, предусмотренные статьей 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ, исполнении госорганами РФ своих полномочий), а также статьей 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.