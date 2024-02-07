Замгенпрокурора РФ Демешин и глава региона Хоценко провели приём граждан в Омске

«В мероприятии участвовали прокурор региона Алексей Афанасьев, мэр Омска Сергей Шелест, городские и районные прокуроры, представители органов власти и местного самоуправления», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Были рассмотрены обращения жителей Омска, а также Колосовского, Омского и Тевризского муниципальных районов. Вопросы жителей региона касались переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов. А также зимнего содержания городских дорог, водоснабжения и получения мер социальной поддержки.
Всем заявителям были даны необходимые разъяснения. Прокурору Омской области поручили организовать проверки, в ходе которых будет дана правовая оценка действиям и решениям уполномоченных органов.
«Каждое обращение проанализируем в рамках отраслевой компетенции. Исполнение поручений возьму на личный контроль», — сказал Виталий Хоценко.
Он также отметил важность взаимодействия прокуратуры и региональными властями.
Ранее мы писали, что замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин провёл расширенное заседание коллегии прокуратуры Омской области.
А также побывал на стройплощадке дома на 11-й Ремесленной, в котором жильё ждут обманутые дольщики. Нынешний подрядчик, который взялся достраивать «проблемный» дом, тоже не уложился в оговоренные сроки. Против руководителя возбуждено уголовное дело за мошенничество.