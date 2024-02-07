Замгенпрокурора РФ Демешин и глава региона Хоценко провели приём граждан в Омске

А также побывал на стройплощадке дома на 11-й Ремесленной, в котором жильё ждут обманутые дольщики. Нынешний подрядчик, который взялся достраивать «проблемный» дом, тоже не уложился в оговоренные сроки. Против руководителя возбуждено уголовное дело за мошенничество.