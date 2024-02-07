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Замгенпрокурора РФ Демешин и глава региона Хоценко провели приём граждан в Омске

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин и губернатор Омской области Виталий Хоценко провели совместный приём жителей Омска и области.
Источник: Пресс-служба правительства Омской области

«В мероприятии участвовали прокурор региона Алексей Афанасьев, мэр Омска Сергей Шелест, городские и районные прокуроры, представители органов власти и местного самоуправления», — сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Были рассмотрены обращения жителей Омска, а также Колосовского, Омского и Тевризского муниципальных районов. Вопросы жителей региона касались переселения из ветхого и аварийного жилья, обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов. А также зимнего содержания городских дорог, водоснабжения и получения мер социальной поддержки.

Всем заявителям были даны необходимые разъяснения. Прокурору Омской области поручили организовать проверки, в ходе которых будет дана правовая оценка действиям и решениям уполномоченных органов.

Дмитрий Демешин поручил также при выявлении нарушений законодательства принимать меры прокурорского реагирования, чтобы восстановить нарушенные права людей.

«Каждое обращение проанализируем в рамках отраслевой компетенции. Исполнение поручений возьму на личный контроль», — сказал Виталий Хоценко.

Он также отметил важность взаимодействия прокуратуры и региональными властями.

Ранее мы писали, что замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин провёл расширенное заседание коллегии прокуратуры Омской области.

А также побывал на стройплощадке дома на 11-й Ремесленной, в котором жильё ждут обманутые дольщики. Нынешний подрядчик, который взялся достраивать «проблемный» дом, тоже не уложился в оговоренные сроки. Против руководителя возбуждено уголовное дело за мошенничество.

Прокуратура