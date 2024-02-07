Латвия не откроет погранпереход «Силене» 11 февраля

Учитывая стремительный рост числа попыток незаконного пересечения границы в 2023 году, правительство Латвии объявляло об усиленном режиме работы системы охраны границы на шесть месяцев, с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского районов и Даугавпилса. Тогда было решено приостановить и работу пункта пропуска «Силене».