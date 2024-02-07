Латвия не откроет погранпереход «Силене» 11 февраля

Правительство Латвии приняло решение не возобновлять работу пункта пропуска «Силене» с 11 февраля. Об этом говорится на сайте Кабинета министров страны.
Решение принято, чтобы предотвратить незаконное пересечение границы с Беларусью. Также учитывались риски угрозы внутренней безопасности Латвии.
Учитывая стремительный рост числа попыток незаконного пересечения границы в 2023 году, правительство Латвии объявляло об усиленном режиме работы системы охраны границы на шесть месяцев, с 11 августа 2023 года по 10 февраля 2024 года, на административных территориях Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского районов и Даугавпилса. Тогда было решено приостановить и работу пункта пропуска «Силене».
Сейчас Латвия учитывает опыт Финляндии, закрывшей пункты пропуска на финско-российской границе из-за роста количества мигрантов.
Усиленный режим работы пограничной системы продлеваться не будет, учитывая успешно реализованные Латвией меры по сокращению количества попыток незаконного пересечения границы. За последний месяц количество таких инцидентов минимально.
При необходимости усиленный режим работы системы охраны границы может быть немедленно восстановлен, говорится в официальном сообщении.
Пункт пропуска «Силене» (с белорусской стороны — «Урбаны») приостановил работу с 19 сентября 2023 года. По данным Госпогранкомитета, пропускная способность этого пункта в одном направлении — 300 легковых и 200 грузовых машин в сутки.