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Молдавская диаспора: денонсация соглашения о безвизе с СНГ — удар по трудовым мигрантам

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. Молдавская диаспора в Санкт-Петербурге обеспокоена намерением властей Молдовы денонсировать соглашение СНГ о безвизовом передвижении по территории стран Содружества, об этом сообщил глава общественной организации «Молдавское достояние» Федор Урсу.
Источник: Sputnik.md

«Для нашей диаспоры это очень большой удар по рабочим мигрантам, по людям, которые хотят выбирают здесь постоянное место проживания, хотя приехать свободно на лечение, получить образование, получить возможность кормить и поддерживать родителей, которые тяжело живут в Молдове с маленькой пенсией».

отметил он.

Напомним, молдавские власти хотят денонсировать Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств СНГ по территории участников Содружества. Рассмотрение консультационного заключения по денонсации этого соглашения было включено в рабочую программу Постоянной парламентской комиссии по внешней политике.

Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ.

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