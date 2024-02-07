Молдавская диаспора: денонсация соглашения о безвизе с СНГ — удар по трудовым мигрантам

«Для нашей диаспоры это очень большой удар по рабочим мигрантам, по людям, которые хотят выбирают здесь постоянное место проживания, хотя приехать свободно на лечение, получить образование, получить возможность кормить и поддерживать родителей, которые тяжело живут в Молдове с маленькой пенсией».