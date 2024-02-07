Молдавская диаспора: денонсация соглашения о безвизе с СНГ — удар по трудовым мигрантам

«Для нашей диаспоры это очень большой удар по рабочим мигрантам, по людям, которые хотят выбирают здесь постоянное место проживания, хотя приехать свободно на лечение, получить образование, получить возможность кормить и поддерживать родителей, которые тяжело живут в Молдове с маленькой пенсией».
Напомним, молдавские власти хотят денонсировать Соглашение о безвизовом передвижении граждан государств СНГ по территории участников Содружества. Рассмотрение консультационного заключения по денонсации этого соглашения было включено в рабочую программу Постоянной парламентской комиссии по внешней политике.
Парламент Республики Молдова в 2023 году денонсировал 20 соглашений с СНГ.