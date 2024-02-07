Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах

Совет Федерации единогласно одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах России и призывы к экстремизму.
Накануне Совфед рекомендовал к одобрению закон о конфискации имущества за недостоверную информацию о ВС России.
Изменения внесут в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Конфискация денег или имущества может наступить за деятельность, направленную против безопасности России.
На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли этот закон во втором и третьем (окончательном) чтениях. «Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — говорил председатель ГД Вячеслав Володин.
В первом чтении закон был принят 24 января. Как уточнил Володин, авторами инициативы являются 395 депутатов Госдумы. Два дня назад Комитет Госдумы рекомендовал принять закон во втором чтении.