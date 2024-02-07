Совфед одобрил закон о конфискации имущества за фейки о Вооруженных силах

На прошлой неделе депутаты Госдумы приняли этот закон во втором и третьем (окончательном) чтениях. «Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности», — говорил председатель ГД Вячеслав Володин.