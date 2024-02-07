Участники СВО из Волгоградской области единовременно будут получать полмиллиона рублей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 7 февраля встретился с участниками специальной военной операции. Он пообщался с добровольцами на сборном пункте военного комиссариата региона. На встрече было объявлено, что с 1 января 2024 года волгоградцам, которые начали заключать контракты на военною службу с Министерством обороны РФ, единовременно будут получать по полмиллиона рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.