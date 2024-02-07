Участники СВО из Волгоградской области единовременно будут получать полмиллиона рублей

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров 7 февраля встретился с участниками специальной военной операции. Он пообщался с добровольцами на сборном пункте военного комиссариата региона. На встрече было объявлено, что с 1 января 2024 года волгоградцам, которые начали заключать контракты на военною службу с Министерством обороны РФ, единовременно будут получать по полмиллиона рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе региональной администрации.
Региональная выплата была увеличена со 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Вместе с единовременной компенсацией Минобороны, волгоградцы, которые с 2024 года начали заключать контракты, будут получать по 500 тысяч рублей.
— Заключив контракт с Министерством обороны РФ на прохождение военной службы, вы приняли очень важное решение, которое во многом предопределит вашу жизнь, жизнь ваших семей, родных и близких вам людей не только на период выполнения задач специальной военной операции, но и в дальнейшем, — обратился губернатор к добровольцам-участникам специальной военной операции.
Отметим, в Волгоградской области действуют региональные и федеральные меры поддержки участникам СВО и их семьям по 35 направлениям. В регионе работает фонд поддержки военнослужащих и добровольцев. Создается единая целостная система реабилитации участников боевых действий с задачей вернуть их к активной профессиональной и социальной жизни. В систему войдут отремонтированные и построенные с нуля учреждения.
— Основные мероприятия по созданию Единой современной целостной системы реабилитации и восстановления участников боевых действий, участников СВО, в которой также будет предусмотрено и решение вопросов их дальнейшего трудоустройства, должны быть завершены в течение 5−7 лет, — отметили в областной администрации.