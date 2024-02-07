Хоценко и Замгенпрокурора РФ Демешин провели в Омске личный прием граждан

Сегодня, 7 февраля, заместитель Генпрокурора РФ Дмитрий Демешин совместно с губернатором области Виталием Хоценко провел личный прием граждан.
На встрече присутствовали прокурор региона Алексей Афанасьев, губернатор области Виталий Хоценко, мэр Омска Сергей Шелест, городские и районные прокуроры, представители органов власти и местного самоуправления.
Жители Омска и трех районов области задавали различные вопросы, в том числе поднимались темы очистки дорог от снега, обеспечение качественного водоснабжения, переселение граждан из аварийного жилья и меры поддержки инвалидам.
— Всем заявителям заместителем генпрокурора России Дмитрием Демешиным разъяснено действующее законодательство, прокурору Омской области поручено организовать соответствующие проверочные мероприятия, в ходе которых дать правовую оценку действиям и решениям органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, иных уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона принять меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, — сообщили в пресс-службе Омской областной прокуратуры.
Ход и результаты проверок проконтролирует управление Генеральной прокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу.