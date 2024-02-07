Хоценко и Замгенпрокурора РФ Демешин провели в Омске личный прием граждан

— Всем заявителям заместителем генпрокурора России Дмитрием Демешиным разъяснено действующее законодательство, прокурору Омской области поручено организовать соответствующие проверочные мероприятия, в ходе которых дать правовую оценку действиям и решениям органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения, иных уполномоченных органов. При выявлении нарушений закона принять меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, — сообщили в пресс-службе Омской областной прокуратуры.