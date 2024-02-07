Каналы региональных ГТРК доступны на Rutube, сообщил видеохостинг

«Каналы региональных ГТРК, которые заблокировал YouTube, доступны на Rutube. Новостные материалы региональных отделений Государственной телевизионной и радиовещательной компании после блокировки каналов на YouTube можно найти на российском видеохостинге. Они отображаются через обновленный поиск на Rutube», — говорится в сообщении Rutube.