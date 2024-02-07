Каналы региональных ГТРК доступны на Rutube, сообщил видеохостинг

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Каналы региональных ГТРК, ранее заблокированные на платформе YouTube, доступны на Rutube, сообщил национальный видеохостинг в официальном Telegram-канале.
Как сообщил ранее телеканал RT, YouTube заблокировал около 40 региональных каналов ГТРК. В их числе аккаунты ГТРК Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Читы, Мурманска, Пскова и Вологды.
«Каналы региональных ГТРК, которые заблокировал YouTube, доступны на Rutube. Новостные материалы региональных отделений Государственной телевизионной и радиовещательной компании после блокировки каналов на YouTube можно найти на российском видеохостинге. Они отображаются через обновленный поиск на Rutube», — говорится в сообщении Rutube.
Rutube — ведущий российский видеопортал, предлагающий к просмотру онлайн телеканалы, кинофильмы, сериалы, мультфильмы и пользовательское видео.