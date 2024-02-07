Медведев предрек апокалипсис в случае войны НАТО с Россией

НАТО, пояснил зампред Совбеза, является огромным военным блоком с населением почти миллиард человек и совокупным бюджетом до полутора триллионов долларов.
«Поэтому, ввиду несопоставимости наших военных потенциалов, у нас просто не останется выбора. Ответ будет ассиметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками», — сказал он, отметив, что это и будет апокалипсисом.
Ранее Медведев на примере Швеции порассуждал о деградации политиков в Европе. По его словам, до того как шведы захотели вступить в НАТО, они жили хорошо. Теперь же правительство Швеции ради вступления в альянс призывает к войне с Россией.