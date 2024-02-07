Министр спорта РФ примет участие в «Лыжне России» в Челябинске

Министр спорта РФ Олег Матыцин примет участие в массовой гонке «Лыжня России», которая пройдет в Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Соревнования пройдут на стадионе имени Елены Елесиной. В забеге примут участие около 1,5 млн человек.
Отметим, что в 2024 году «Лыжня России» будет посвящена 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.
«Лыжня России» проводится с 1982 года. Соревнования в этом году проходят в более чем 20 городах страны. Главная цель спортивного мероприятия — привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.