Губернатор Самарской области предложил учредить награду в честь Аксакова

Об этом сообщает правительство региона.



«С инициативой по учреждению региональной награды в честь знаменитого земляка глава региона выступил на совещании, посвященном вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова и его семьи. В обсуждении приняли участие члены Аксаковского комитета, историки, краеведы, представители региональных и городских властей, а также духовенства», — говорится в сообщении.



Предложение главы региона появилось после того, как депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн обратил внимание на то, что «самарские власти четыре года не могут перезахоронить останки легендарного губернатора Григория Аксакова».



В декабре 2023 года члены Аксаковского комитета Самарской области обратились на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным с просьбой оказать содействие с перезахоронением Григория Аксакова.



Останки самарского губернатора и членов его семьи были обнаружены археологами в 2020 году в селе Страхово Борского района Самарской области. По данным источников «Ъ-Волга», решить вопрос с перезахоронением Аксакова было поручено Дмитрию Кочергину, врио вице-губернатора — руководителя департамента внутренней политики Самарской области. «После того как господин Кочергин своевременно не справился с задачей и в регионе разразился скандал, чтобы сгладить ситуацию, он и мог предложить губернатору учредить награду в честь Аксакова», — полагает собеседник «Ъ-Волга» в правительстве региона.



Григорий Аксаков родился в 1820 году в селе Знаменское Бугурусланского уезда Оренбургской области. Государственный и общественный деятель, тайный советник, седьмой самарский губернатор, Почетный гражданин Самары. Как сообщается на сайте облправительства, благодаря Аксакову в регионе появилась железная дорога, телеграф, земская больница (больница им. Н. И. Пирогова), соборный храм во имя Христа Спасителя. При губернаторстве Аксакова просвещалось малограмотное крестьянство, развивалась экономика города. Он четырежды был удостоен «высочайшего благоволения» императора Александра II за открытие Самарского окружного суда, за «порядок, чистоту и благоустройства города» во время визита императора в Самару в 1871 году, за успешную деятельность по взиманию окладных сборов, за расквартирование войск. Он способствовал преодолению голода в неурожайные 1873 и 1880 годы в Самарской губернии.



В начале текущего месяца стало известно, что Дмитрия Кочергина де-факто отстранили от руководства избирательной кампании по выборам президента РФ в регионе. Курировать это направление поручено Дмитрию Холину.



Евгений Чернов.