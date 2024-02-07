В Челябинске представили нового начальника областного управления Росгвардии

— Рад приветствовать вас в Челябинской области. Знаю, Олег Викторович служил в Кургане. Мы соседи, поэтому, я думаю, в части оперативной обстановки и общих задач определённая схожесть есть. Но есть и понятные различия, — передаёт слова губернатора пресс-служба правительства.
Глава региона отметил, что специфика задач Росгвардии в Челябинской области определяется функционированием предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также большим количеством массовых мероприятий и крупных событий. Кроме того, большое значение имеет безопасность объектов транспортной инфраструктуры, в том числе железнодорожной.
Нового руководителя губернатору представил заместитель командующего Уральским округом Росгвардии Константин Зыков.
Олег Охрименко родился в 1969 году в Волгограде. Имеет два высших образования. В 1991 году окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2017 году — Московский финансово-юридический университет. Службу начинал в ракетных войсках стратегического назначения. До назначения в Челябинскую область занимал должность начальника управления Росгвардии по Курганской области.
Напомним, ранее управление Росгвардии по Челябинской области на протяжении семи лет возглавлял Александр Ясинский. В конце декабря прошлого года ушёл в отставку в связи с достижением предельного возраста.