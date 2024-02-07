В Челябинске представили нового начальника областного управления Росгвардии

Олег Охрименко родился в 1969 году в Волгограде. Имеет два высших образования. В 1991 году окончил Краснодарское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск, в 2017 году — Московский финансово-юридический университет. Службу начинал в ракетных войсках стратегического назначения. До назначения в Челябинскую область занимал должность начальника управления Росгвардии по Курганской области.