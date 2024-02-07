Алиханов рассказал о строительстве восьми школ в Калининградской области

Первый раз за всю историю в Калининградской области одновременно строится восемь школ. Об этом на своей страничке в «ВК» рассказал губернатор Антон Алиханов.
Он перечислил активные стройки:
1. Школа в юго-восточном жилом районе г. Калининграда на 1101 место.
2. Школа в поселке Луговое Гурьевского округа на 1100 мест.
3. Школа в Гурьевске на 1500 мест.
4. Учебный корпус для ребят с ограниченными возможностями здоровья «Школа-интернат № 1» в Калининграде на 221 место.
5. Корпус школы № 46 по ул. Летней в Калининграде на 600 мест.
6. Школа по ул. Благовещенской в Калининграде на 1150 мест.
7. Корпус школы № 11 на ул. Мира в Калининграде на 630 мест.
8. Реконструкция школы № 1 в Светлогорске на 624 места.
Всего в регионе появится 6926 новых мест для школьников.
Губернатор отметил, что строительство всех школ должны завершить до конца 2024 года.