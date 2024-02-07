Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан

В Ташкенте глава белорусского государства проведет переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Встреча двух лидеров пройдет в формате «один на один» и в расширенном составе с участием делегаций. В центре внимания президентов будут вопросы углубления межгосударственных отношений, интенсификации торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.