Александр Лукашенко посетит Узбекистан с официальным визитом

По приглашению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева президент Беларуси Александр Лукашенко
В соответствии с программой пребывания предусмотрено проведение переговоров на высшем уровне, в ходе которых будут рассмотрены практические аспекты дальнейшего расширения узбекско-белорусского многопланового сотрудничества.
В фокусе внимания — вопросы увеличения взаимного товарооборота, развития кооперационных связей в таких отраслях, как сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, фармацевтика, коммуникации и другие.
Также будут обсуждены программы развития партнерства в области профессионального образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма.
По итогам переговоров планируется принятие пакета двусторонних документов.
Отмечается, что в эти дни в Ташкенте проходит ряд деловых мероприятий с участием регионов и бизнес-кругов двух стран — второй Межрегиональный форум и заседание Делового совета.