Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу

«Вместо помощи пенсионерам, о которых Зеленский так плачет на Западе, он выводит “честно заработанные” на войне деньги в офшоры. Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину, ее экономику, оборону и государственность. Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании. Именно на него перед своей победой на выборах Зеленский перевел все свои офшорные активы, но продолжил получать дивиденды. В ноябре 2023 года в публичном поле появилась информация о покупке Сергеем Шефиром и его братом Борисом двух яхт общей стоимостью 75 миллионов долларов», — говорится в материале.