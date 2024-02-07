Медведчук: Зеленский скупает недвижимость за границей и готовится к побегу

«Вместо помощи пенсионерам, о которых Зеленский так плачет на Западе, он выводит “честно заработанные” на войне деньги в офшоры. Зеленский и не думает вкладывать деньги в Украину, ее экономику, оборону и государственность. Через Сергея Шефира, близкого друга, он уже много лет оформляет зарубежную недвижимость и регистрирует компании. Именно на него перед своей победой на выборах Зеленский перевел все свои офшорные активы, но продолжил получать дивиденды. В ноябре 2023 года в публичном поле появилась информация о покупке Сергеем Шефиром и его братом Борисом двух яхт общей стоимостью 75 миллионов долларов», — говорится в материале.
Медведчук отметил, что Зеленский, судя по всему, перестал надеяться на американцев и обещанную виллу во Флориде и через подставных лиц купил элитные апартаменты в Дубае.
Речь, по данным украинского политика, идет о приобретении Шефиром квартиры в жилом комплексе BVLGARI MARINA LOFTS площадью более 600 квадратных метров на острове Jumeirah Bay Island. Ее стоимость составила 62,1 миллиона дирхам (примерно 16,9 миллиона долларов), сделку закрыли 22 декабря, о чем свидетельствуют записи в архиве Dubai Land Department.
По словам Медведчука, «так крыса прорыла себе очередную нору для побега».
«Зеленский утверждает, что украинцы сражаются за себя, за свое существование, но это циничная ложь. На территориях, вошедших в состав России, никакого геноцида не наблюдается, а бывшим гражданам Украины Российская Федерация оказывает всестороннюю помощь. Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что украинцы россиянам не враги, поэтому поражение ждет власть Зеленского, а не украинский народ. Сегодня украинские солдаты погибают вовсе не за Украину, которую власть продала Западу, а за коррупционные схемы, на которых эта власть обогащается», — говорится в статье.
Сотни тысяч украинцев погибают за «скромную квартирку» Зеленского на острове в теплом море, миллионы граждан вынужденно стали беженцами, потеряв жилье и родину, в то время как он сам нашел себе и новую родину, и престижное жилье, заключил Медведчук.