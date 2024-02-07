Песков: доносительство — это плохо, критика — это хорошо

Он напомнил слова Владимира Путина о том, что критика является «необходимым элементом». «Поэтому если речь идет об открытой критике, с открытым лицом тех или иных процессов — это хорошо, а доносительство — это было, есть и будет плохо», — сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
В ответ на вопрос, фиксируют ли власти громкие случаи доносов, Песков ответил, что это «не совсем прерогатива Кремля», поэтому на этом сильно не концентрируются.
«В целом мне неизвестно, что где-то бы приветствовалось доносительство. Но и также неизвестно, чтобы это приобретало какие-то массовые характеристики».
5 февраля вице-спикер Госдумы и первый замруководителя фракции «Новых людей» Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект об административном наказании за злоупотребление правом на обращение в госорганы. Речь идет о жалобах с целью привлечь внимание СМИ к фактам возможного нарушения законодательства, если при этом по результатам проверок правонарушений не нашли. Замруководителя фракции Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства, вот-вот грозящим перейти в пандемию». По ее словам, это распространяется в том числе в российской сфере культуры.
Лаура Кеффер