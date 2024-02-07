Песков: доносительство — это плохо, критика — это хорошо

5 февраля вице-спикер Госдумы и первый замруководителя фракции «Новых людей» Владислав Даванков направил на заключение в правительство законопроект об административном наказании за злоупотребление правом на обращение в госорганы. Речь идет о жалобах с целью привлечь внимание СМИ к фактам возможного нарушения законодательства, если при этом по результатам проверок правонарушений не нашли. Замруководителя фракции Сардана Авксентьева призвала бороться с «вирусом доносительства, вот-вот грозящим перейти в пандемию». По ее словам, это распространяется в том числе в российской сфере культуры.