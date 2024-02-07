Интервью Путина Такеру Карлсону, доносы и «Северные потоки». Темы брифинга Пескова

Традиционные западные СМИ, которые в последние два года запрашивали интервью с Путиным, «не могут похвастаться попытками хотя бы выглядеть беспристрастно»: «Никакого желания общаться с такими средствами массовой информации нет, да и вряд ли в этом есть смысл».