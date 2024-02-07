Мэр Екатеринбурга заявил, что сквер в Ленинском районе благоустроят к 2025 году

«В 2019 году была разработана проектно-сметная документация, но с течением времени возникла необходимость ее серьезной корректировки. Мы решили разбить благоустройство на несколько этапов и уже в этом году начнем приводить сквер в порядок, учитывая запросы населения», — прокомментировал Алексей Орлов.



В администрации рассказали, что на территории сквера будет обустроено более 4 тыс. кв. м асфальтированных дорожек, также планируется установка урн, лавок и фонарных столбов с энергосберегающими лампами. После завершения благоустройства сквер озеленят.



Как ранее сообщал «Ъ-Урал», мэрия подвела итоги сбора предложений уральцев и определила список парков и скверов, которые хотят благоустроить в 2025 году. Больше всего в благоустройстве, по мнению уральцев, нуждается вторая очередь второго этапа Преображенского парка, за его обустройство проголосовало 1,3 тыс. человек, бульвар по ул. Посадской (334 голоса) и парк «7 ключей» (387 голосов). Сейчас эти территории и ряд других парков выдвинули на рейтинговое голосование, которое пройдет весной на портале Госуслуг.