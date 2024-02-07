Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов

«Буданов Кирилл Алексеевич*,
Кроме того, в список внесли командующих ВВС и ВМС Украины Николая Олещука* и Алексея Неижпапу*, а также одного из инициаторов атак беспилотников на Россию Сергея Бурденюка*.
ФСБ ранее назвала Буданова организатором теракта на Крымском мосту, который произошел 8 октября 2022 года. По этому делу арестовали пять человек в Симферополе и троих в Москве.
Кроме того, глава украинской военной разведки неоднократно заявлял о причастности Киева к нападениям на известных россиян.
СК 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК («Террористический акт»). По данным ведомства, он причастен к более 100 ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Внесены в перечень террористов и экстремистов.