Главу ГУР Украины Буданова* внесли в перечень террористов и экстремистов

СК 3 октября заочно предъявил Буданову обвинение в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК («Террористический акт»). По данным ведомства, он причастен к более 100 ударам с воздуха с применением БПЛА по Москве и Московской области, Крыму и Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областей и ряда других регионов России с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года.