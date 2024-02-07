Такер Карлсон попал в базу украинского сайта «Миротворец»

При этом сам журналист заявил, что планирует взять интервью еще и у Зеленского, и выразил надежду, что тот согласится. Уже вышедшие ранее интервью с Зеленским в американских СМИ Карлсон назвал «пропагандой в ее самой отвратительной форме».