Такер Карлсон попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Запись о внесении в базу «Миротворца» датируется 8 июня 2023 года.
Как говорится в карточке Карлсона на сайте, журналист, будучи ведущим на Fox News, в своих шоу критиковал президента Украины Владимира Зеленского.
На минувшей неделе Карлсон приехал в Москву, а сегодня Кремль подтвердил, что президент России Владимир Путин дал интервью Карлсону.
При этом сам журналист заявил, что планирует взять интервью еще и у Зеленского, и выразил надежду, что тот согласится. Уже вышедшие ранее интервью с Зеленским в американских СМИ Карлсон назвал «пропагандой в ее самой отвратительной форме».
Украинский националистический сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, политиков и других граждан, которые, по мнению Киева, угрожают безопасности Украины. Предположительно, сайт работает при непосредственной поддержке киевских властей.
В начале сентября 2022 года «Миротворец» опубликовал данные сотен журналистов, что было сделано на фоне освещения журналистами событий на Донбассе с позиции, которая отличалась от оценок официальных лиц Украины.