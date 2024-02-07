Илфир Ансафович родился 19 октября 1980 года в селе Старотазларово Бураевского района. Службу в органах внутренних дел начал в 2013 году. До момента своего назначения занимал должность государственного инспектора безопасности дорожного движения отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Бураевскому району.
В ГИБДД Башкирии произошли кадровые изменения
На должность начальника отделения Госавтоинспекции ОМВД России по Кармаскалинскому району назначен старший лейтенант полиции Илфир Закиров. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел по РБ генерал-майор полиции Александра Прядко.